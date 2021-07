Anne-Cécile AUTRAN (LEVERD)

Généraliste dans le domaine des Ressources Humaines, bilingue, j'ai pu exercer dans des contextes français et internationaux (Inde, Angleterre, Pays-Bas, USA).



- > Impulsion de la politique Ressources Humaines

- > Développement et optimisation des RH : formation, gestion et développement des compétences

- > Administration du personnel, droit social

- > Recrutement : sourcing, présélection, évaluation, intégration (80% de profils cadres)

- > Conseil et accompagnement du management

- > IRP : CSE, NAO...

- > Anglais courant



As a generalist in Human Resources, my sphere of action is various, from management to legal and administrative tasks, as well in France than in an international environment.



Mes compétences :

Ressources Humaines

International

Développement des compétences

Anglais courant

Recrutement

Formation professionnelle

Administration du personnel

Droit social et du travail

France