Anne-Cécile BONNET

Avec 10 ans d'expérience dans les Ressources Humaines, j'ai eu l'opportunité de découvrir la majeur partie des processus et domaines qui les composent; tant sur des postes d'opérationnelles que de responsable.

Je souhaite aujourd'hui pouvoir partager mes connaissances et mon engagement en participant au développement d'une entreprise ainsi qu'en contribuant à la qualité et la rigueur de ses prestations Ressources Humaines.



Le meilleur atout dune entreprise pour sa croissance et pérennité, sont les femmes et les hommes qui la composent. Il est donc essentiel de veiller à leur épanouissement ainsi quà leur bien être au travail.

Aussi, chaque fonction au sein dune organisation a un rôle à jouer, afin que tous ensemble nous parvenions à sa réussite.

Pour cela, il est important de concilier les nécessités économiques avec les réalités sociales de lentreprise.

Ainsi, durant mon parcours dans les Ressources Humaines, jai toujours veillé à administrer, mobiliser et développer ce Capital Humain.



Dotée dun fort besoin dinteractions sociales et soucieuse de respecter lintérêt général, jaime collaborer avec les autres et me montre dès que possible disponible afin daider et rendre service.

Mon adaptabilité et ma réactivité, mont régulièrement permises de faire fasse aux nombreuses sollicitations extérieures et à des décisions durgence, face à des évènements imprévus.

Dun naturel dynamique et enjouée, je suis autonome dans mon travail mais avec un réel esprit déquipe. Ma volonté de réussir et dapprendre me permettront dêtre rapidement opérationnelle dans mon emploi futur.