Sophie FOCH (PORTANIER)

Je suis actuellement en recherche d'emploi.



Mon dernier poste : formatrice CRCD (conseiller relation client à distance)

au sein de l'AFPA.



Auparavant, j'étais formatrice pour le service client des enseignes Leclerc et Royal Canin, ainsi que formatrice pour la cellule d'information Covid missionnée par Le Ministère de la Santé, au sein de l'entreprise FOUNDEVER (Sitel).



Suite au Covid, j'ai été amenée à exercer une nouvelle activité de conseillère client, en fin d'année 2020, quelques mois plus tard j'ai postulé et ai été missionnée au poste de formatrice.



Ma micro entreprise : dépanneuse informatique (pc, tablette, téléphone), formatrice auprès de jeunes enfants, durant les heures périscolaires, d'adultes, dans diverses associations, de personnes âgées, en maison de retraite mais aussi auprès des particuliers et des professionnels.



Mais mon activité ne se limite pas à cela, grâce à mes expériences professionnelles précédentes, je pratique aussi l'assistanat bureautique auprès des entreprises.