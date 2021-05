Anne-Cécile ROUCHETTE

Manager chez Alenium Consultants, j'interviens principalement sur des problématiques de développement de territoires et de dynamique d'innovation, pour des structures publiques et privées, incluant les structures de l'ESS et de l’entrepreneuriat social.

Mes missions m'ont permis de travailler avec des acteurs aux niveaux européen, national et local, sur des études stratégiques, des logiques d'animation d'écosystèmes, des dispositifs améliorant les services aux usagers.



Mes compétences :

Conseil

Développement territorial

Stratégie

Innovation

Numérique