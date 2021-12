Anne-Céline MARCHAND

Autonome, rigoureuse, disponible, discrète et passionnée par les métiers de la prévention, je suis titulaire de la Licence Universitaire Professionnelle Qualité, Hygiène, Santé-sécurité et Environnement QHSE depuis 2015.



Je possède 16 années d'expérience professionnelle dont 6 ans dans les domaines QHSE : industrie du pneumatique, l'électronique et industrie agroalimentaire / chimie, traitements des eaux.



Mes missions m'ont permis de piloter, en autonomie, et de faire vivre les Systèmes de Management de l'Environnement et de l'Energie ainsi que le Système de Gestion de la Santé-sécurité tout en y impliquant les managers des sites. J'ai obtenu, avec l'aide des collaborateurs des sites, la certification de la norme ISO 14001 version 2015 et le renouvellement de la norme ISO 50001 version 2011 en septembre 2017.

Mon passage en tant que coordinatrice QHSE chez Chantiers PIRIOU m'a permis d'acquérir une bonne connaissance dans le domaine de la construction navale et de ses problématiques QHSE qui y sont liées.



Actuellement, je mène mes missions en toute autonomie en tant que conseillère en gestion des risques professionnels pour Golfe du Morbihan Vannes Agglomération dans le service de la Direction de l'Eau et de l'Assainissement (production d'eau potable + STEP).



A bientôt!



Mes compétences :

Norme ISO 14001:2015

Analyse des résultats

Animation d'équipes

Création d'outils QSE

Force de propositions

Animation de réunions

Norme OHSAS 18001

Déploiement des outils QSE

Microsoft Word, Power Point, Excel

Norme ISO 9001:2015

Gestion documentaire

Méthode d'audits

Gestion de projets / plans d'actions

Création et animation de formations

PCA et PRA