Anne CHAMI

Ancienne financiere, j'ai repris en 2006 des études de modéliste pour revenir a ce qui me botte depuis toujours : la couture et ce qu'il y a derriere la couture : l'architecture du vêtement.

Apres mes stages et quelques expériences professionnelles courtes (genre CDD, Interim), j'ai décidé de travailler a mon propre compte, principalement avec des jeunes créateurs. Et de lancer uns fois par an, ma propre collection sous le nom Hannah Kamelia.



Mes compétences :

communicative

Couture

Création

Design

dynamique

Fashion

Fashion design

Mode

MODELISTE