Anne COULON

Ingénieur diplômée de l’Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de Lyon, département Génie Mécanique et Conception, spécialité Acoustique et Vibrations



Actuellement en poste en tant qu'ingénieur étude/chef de projet chez VIBRATEC depuis 2010

Gestion de projet / Réalisation d'étude / Construction et animation de formation / Participation à des congrès



Fonctions principales :

- Conseils en vibro-acoustique et dynamique des structures

- Suivi de projets industriels et R&D

- Encadrement technique junior et stagiaire

- Construction et animation de formations

- Participation à des congrès industriels (présentation/publication)



Principaux domaines de compétence :

- Simulation numérique – modélisation éléments finis

- Développement et optimisation de l’approche fiabiliste en fatigue des structures

- Réalisation de plan d’expérience à partir de modèles statistiques des variables d’entrée

- Analyse du comportement vibratoire et optimisation de design de structures

- Corrélation calcul et mesure. Recalage de modèle éléments finis



Langues étrangères :

Anglais, Bon niveau écrit et parlé TOEIC : 780

Pratique journalière, rédaction de rapport

Espagnol, Courant (Année d’échange en Espagne en 2006)



Mes compétences :

acoustique

Conception

dynamique

Génie mécanique

Mécanique

Psychoacoustique

Sea

Vibration