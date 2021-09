Dalila DERRARDJA

Un BTS de secrétariat trilingue anglais-italien renforcé par + de 20 ans d'expérience dans un environnement technique et d'ingénierie international (WG and HVAC Standards).



Compétences : commercial-export - administratif et judiciaire



La capacité à travailler en langues étrangères : anglais et italien,



tout cela mis au service de mon futur employeur, avec toute ma motivation.



Mes compétences :

Support client

Gestion administrative

Appels d'offres

Prise de notes

Gestion d'agenda

Publipostage

Organisation d'évènements

Gestion de la relation client

Relations clients

Traduction anglais français

Web

Rédaction

Reporting

Microsoft Excel

Prospection commerciale

Evènementiel et logistique

Bureautique

Microsoft Word

Gestion de base de données

Gestion des réclamations

Emailing

Assistanat de direction

Microsoft PowerPoint

Tableaux croisés dynamiques

Gestion de patrimoine

EBP