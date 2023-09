CRESCENDO - Agence d'Emploi

Depuis sa création en 2002, Crescendo, expert dans le travail temporaire et le placement de personnel en CDD et en CDI, vous accompagne tout au long de vos projets de recrutement et de votre recherche d’emploi.



Avec trois agences implantées à l’est, au centre et à l’ouest de Lyon, Crescendo se veut proche de ses partenaires.







Mes compétences :

Présélection des candidats

Réalisation d’entretiens individuels personnalisés

Contrôles de compétences auprès des précédents emp

Analyse approfondie des profils

Présentation détaillée des dossiers de candidature

Identifier les candidats à fort potentiel dans les

Conseil

Recrutement

Gestion des intérimaires