Trésor MASIDI

Diplômé d’un master conception et intégration multimédia, je suis actuellement chez BLIWE en tant que concepteur développeur Web . De la conception à la maintenance, je suis responsable de la réalisation et de l'évolution des projets internes de l'entreprise.



Attiré depuis bien longtemps par le numérique et ses applications, ma passion et ma curiosité m’encouragent à avoir une veille active pour me tenir au courant des dernières nouvelles. De nature autodidacte, je sais m’adapter facilement aux changements de technologies et de stratégie tout en restant méthodique. Les défis ? Ça ne me fait pas peur !



Depuis quelques mois maintenant, je prends part avec envie et enthousiasme à la conception et au développement des projets NodeJs.



Mes compétences :

Base de données

MySQL 4 & 5

Symfony2

Javascript

JAVA

CSS 3

HTML5

Certificat : Développez votre site web avec le fra

Certificat : Construisez une API REST avec Symfony

Certificat : Testez et suivez l'état de votre appl

Certificat Gérez votre code avec Git et GitHub

Certificat Testez fonctionnellement votre applicat

Node.js

AngularJS