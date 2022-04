Florence JACQUES

Ingénieur Recherche et Développement au sein du centre de recherche de CLEXTRAL - équipementier international leader dans l'extrusion bi - vis.

Les missions m'étant confiées sont:

- Responsable d'essai extrusion, séchage et couscous

- Responsable de la mise en route d'équipements et de lignes complètes chez les clients

- Pays étrangers concernés : Europe, Afrique du Nord et de l'ouest, Moyen Orient

- Référent procédé séchage et couscous (dimensionnement des équipements, optimisation des procédés, veille et informations sur les sécheurs commercialisés, assistance commerciale et procédés, ...)

- Optimisation de procédés

- Développement de produits

- Chargée de projets R&D



La diversité de sujets et de domaines traités dans le cadre de cette fonction requièrent flexibilité, réactivité, autonomie, organisation, esprit de synthèse, relationnel, communication et un grand esprit collaboratif.

Enfin, il permet de découvrir de nouvelles cultures et de développer une grande ouverture d'esprit.



Mes compétences :

Autonomie

Réactivité

Synthèse

Flexibilité

Dynamisme

Rigueur

Relations clients

Amélioration continue

Gestion des priorités

Procédé couscous

Séchage

Extrusion