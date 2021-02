Anne DELLA SCHIAVA-CHARRET

Parce que le travail est un élément moteur

Parce que notre santé est un bien irremplaçable

Parce que l'épanouissement professionnel est source de plus-value pour les salariés et les entreprises

Parce que j'aime être au contact des Hommes et des Entreprises et œuvrer pour une avancée commune.



Mes compétences :

Ergonomie

Recrutement

Santé au travail

Formation professionnelle

Insertion socioprofessionnelle

Gestion de projet

Bilan de compétences

Accompagnement au changement

Créativité

Aide à la décision