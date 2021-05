Anne DELPEUCH (COLINEAU)

Un profil atypique forgé au cours du temps : choix volontaire d'activités et métiers différents pour devenir une gestionnaire de société consciente des impératifs et faiblesses de chacun.



Etre Responsable Administratif c'est être celle qui supervise la vie de l'entreprise et lui permet de garder le cap. Suivre ce cheminement au sein d'un CSE est beaucoup plus riche car il s'agit d'aborder des dimensions juridiques et sociales très spécifiques, sensibles, dimensions radicalement différentes dans les mondes concurrentiels que j'avais connus jusqu'à présent. Prodiguer des conseils juridiques est certainement la plus belle valeur ajoutée de ce poste.



Etre Coordinatrice des Activités Sociales et Culturelles c'est créer une dynamique commerciale mettant en oeuvre des actions de communication visant à promouvoir les avantages qu'un CSE peut offrir. C'est également fédérer une équipe soucieuse de proposer des activités sociales attrayantes. Et enfin négocier des contrats ou partenariats permettant de fidéliser ou accompagner une population fluctuante et variée.



Une nouveauté riche d'enseignement au sein du CSE : la vie des IRP syndicalisées tout en demeurant de bons conseils, intègre et apolitique.



Savoir-faire : Connaissances pluri-disciplinaires "Opérationnel" et "Fonctionnel".



Savoir-être : bon relationnel, adaptabilité, implication, qualités d'écoute et de médiation, constante, capacité d'analyse (recherches personnelles et travail d'équipe).



Mes compétences :

Conseil

Facilitatrice

Adaptabilité

Positive

Analyse