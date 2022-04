Rh Formation - GROUPE CRIT

Plus de 25 années d’expérience au service des Organisations et des Hommes.



Depuis 1987, RH-Formation assure le traitement des besoins en formation et de conseil des entreprises du secteur marchand, non marchand et public afin d’accompagner leurs mutations et le développement de leurs activités.

Depuis sa création, RH-Formation n’a cessé d’élargir son offre de service et d’améliorer la qualité de ses prestations.



Notre mission : Etre moteur de la performance des Hommes et des organisations



* Nous intervenons auprès de centaines d’entreprises afin d’accroitre les compétences de leurs collaborateurs et d’optimiser leurs organisations.



* Nous travaillons en collaboration avec des organismes publics tels que les hôpitaux, les mairies, la police et la gendarmerie et des organes de l’Etat (ministères ou organismes publics indépendants).



RH-Formation a été créé pour répondre aux besoins en formation du personnel permanent et intérimaire du groupe CRIT.



A partir de 1995, notre organisme de formation a également proposé ses services à destination de toutes les entreprises. Les formations dispensées au sein du groupe CRIT et les actions de conseil des consultants dans l’ensemble des agences du réseau répondent en effet à des besoins exprimées par d’autres entreprises. Cette ouverture a permis à RH-Formation de se développer et d’accroitre ses propres performances.



Depuis, notre offre de prestations a évoluée, s’est actualisée, s’est diversifiée au rythme des attentes du marché :

• nos équipes interviennent maintenant dans 11 domaines de compétences différents.

• la prise en compte du développement durable dans la stratégie de l’entreprise a été effective en orientant tous nos axes d’intervention avec les trois piliers : économique, social et environnemental et en faisant partie des premiers organismes à proposer des prestations dans ce domaine.

• nous avons reçu en 2009 l’agrément pour le CQP APS et les SSIAP.



En outre, depuis 2003, l’entreprise est certifiée ISO 9001 sur la conception et la réalisation de formations intra et inter entreprises et sur ses prestations d’accompagnement et de conseil en entreprise.



L’année 2008 a marqué un tournant dans notre organisation à travers un positionnement géographique complémentaire et de nouveaux locaux à Valence (aujourd'hui à Lissieu), un partenariat avec le Pôle Emploi et le rachat d’une école - EVOLUCIA - proposant des BTS via des contrats de professionnalisation.



L'année 2011 nous aura permise de former plus de 7500 personnes.



L'année 2012 et 2013 nous permettent les renouvellement de nos agréments CQP APS, SIAPP et ISO 9001.2008



