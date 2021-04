Âgée de 29 ans, je suis de formation bac +3 en comptabilité et gestion des entreprises. J'ai travaillé dans une PME de 20 salariés pendant 6 ans. Polyvalente, efficace et discrète, je propose des prestations de secrétariat, assistanat de gestion et RH ainsi que l'étude et le conseil sur la gestion de votre société.



Vous manquez de temps ? Votre collaborateur en charge de l'administratif est absent ou en congés ? Vous rencontrez une période très chargée ?



L'assistanat indépendant est là pour vous.

Des prestations à la carte, des tarifs définis et clairs, sur site ou à distance, des besoins ponctuels (quelques heures par an ) ou régulier (quelques heures par semaine / mois ) ...

Pas d'engagement dans le temps, pas d'embauche ni de fiche de paie, pas de charges en suppléments ...



N'hésitez pas à me contacter pour un devis personnalisé et gratuit, sur site ou a distance !



Anne Denage

denageanne@gmail.com

https://anneassistanteindependante.jimdofree.com/