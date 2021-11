Anne DESRÉAUX

De formation supérieure (DEA en lettres modernes et Master 2 d'édition), j'ai travaillé dans différents secteurs de l'édition, notamment en édition pratique (livres et logiciels), en littérature (Gallimard) et en édition scolaire et parascolaire (Belin, Bordas). J'ai collaboré dernièrement aux éditions Eska, petite maison au catalogue éclectique, qui produit annuellement une quarantaine d'ouvrages en médecine, droit, économie, histoire, vie pratique... J'ai alors été amenée à embrasser toutes les facettes du métier d'éditeur : développement du catalogue, lecture critique des manuscrits, établissement des

contrats d'auteur, gestion des plannings de production, suivi de fabrication, coordination des intervenants extérieurs (maquettistes, graphistes, imprimeurs), mise à jour du site Internet, présentation des nouveautés aux délégués commerciaux, suivi de la promotion.

Forte de cette expérience, je suis actuellement à la recherche d'un poste d'éditrice dans les secteurs littérature, scolaire ou vie pratique.



Mes compétences :

Édition

Gestion de projets

Rédaction