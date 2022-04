Frederique MOYSAN

Je suis de base une orthophoniste et une psychologue qui a allié toute ses connaissances des troubles des apprentissages multiples pour se diversifier et devenir coach personnalisé dans un domaine très vaste !!! Allez jetez un œil sur mon site coach-ortho.com et vous en saurez plus......



Mes compétences :

Allemand

Anglais

Conjugaison

Grammaire

Linguistique

Maths