Anne DUROCHER

Je suis actuellement dans la formation professionnelle ou j'enseigne le management et la gestion à des jeunes en BTS MUC et NRC ainsi que les bases du métier d'employé commercial en magasin pour des titres professionnels et des jeunes en CAP. Cette expérience me permet de mettre sur le marché du travail des personnes en phase avec ce que recherche aujourd'hui des responsables de magasin de part mon expérience. J'ai eu la chance de travailler pour un grand distributeur et d'y occuper différents postes (chef de rayon, responsable logistique, responsable produits frais transformés : boucherie, charcuterie France). Je souhaite continuer ma carriere et pourquoi pas revenir sur le terrain pour me perfectionner en logistique ou dans un domaine plus industriel. les challenges me plaisent et enrichissent ma curiosité et mon envie de découverte.

J'ai eu la chance durant 1 an d'accompagner mon conjoint dans une grande aventure de création d'entreprise.



Mes compétences :

Organisation

Motivation

Management