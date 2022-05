Naji BRIGUI

Expérience de plusieurs années dans l'accompagnement des personnes et des structures vers le changement et l'atteinte de l'excellence (en termes de performances et de réussite).

J'ai travaillé dans divers secteurs (industrie, agroalimentaire, BTP et services) et pour diverses entités (privées et publiques ; entreprises à l'échelle nationale et internationale).

Une grosse partie de mon expérience professionnelle s'articule autour de la formation professionnelle, du recrutement et du conseil en organisation.

J'ai une excellente connaissance de l'entreprise (qui a commencé par mes expériences d'opérateur lorsque j'étais étudiant à celle d'analyste des postes de travail pour des entreprises de divers secteurs industriels et de services).

J'ai occupé diverses positions hiérarchiques (du simple conseiller au responsable confirmé et expert consultant).

Pour ce qui est de ma formation : études d'ingénieurs en agronomie ; sciences humaines (psychologie et sciences du comportement) ; biologie (notamment écologie et éthologie) ; commerce et management (notamment en ingénierie des systèmes d'information et de communication).

J'ai travaillé dans des structures privées, publiques et depuis peu j'ai choisi la voie de la free lance.



Mes compétences :

Ressources humaines

Coaching individuel

Coaching d'équipe

Formation de formateurs

Formation

Développement

Emploi et compétences

Recrutement

TIC

Coaching