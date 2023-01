Anne-Emeline ELOY

Ingénieur Qualité et Traitement des Eaux (Université de Franche-Comté), co-fondateur et Directrice Générale de la SAS HYDROSYSTEMES Ingénierie. Plus de 14 ans d’expérience dans le domaine de l’environnement.

• Etudes de qualité des eaux superficielles à partir de mesures in situ, de prélèvements d’eau, de sédiments et de bryophytes pour analyses, mesures de débits, interprétation ;

• Prélèvements, tris, déterminations de la macro-faune benthique et interprétations des résultats ;

• Prélèvements de diatomées pour analyses IBD en laboratoire ;

• Etudes de dossiers réglementaires au titre de la loi sur l’eau et D.I.G. ;

• Cartographie SIG



Mes compétences :

Cartographie SIG

Management

Environnement

Eau

Suivi de la qualité des cours d'eau