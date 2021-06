Anne FABREGAT

3 ans à l'organisation de la Coupe du Monde 1998 (montage des partenariats, négociations internationales avec les annonceurs, management opérationnel sur site),

6 ans dans l'automobile (chef de produit, responsable marketing promo et opérations commerciales, directrice de la communication - budget pub on et off line, événementiel)

2 ans à la stratégie de communication corporate et rp d'un grand groupe d'immobilier commercial

Depuis 2009 brand manager B2B dans une entreprise fabricant et commercialisant des produits textiles issus du commerce équitable et de l'agriculture biologique.

2014: création de NOW! - NEW ORGANIC WORLD, pari personnel pour développer en B2B la consommation responsable autour de supports textiles à personnaliser tout en créant une dynamique économique qui améliore les conditions de vie des populations parmi les plus défavorisées. Tout cela, dans le respect de mes valeurs et avec le sourire!



Mes compétences :

Bio

Communication

Communication - Marketing

Détermination

Développement

Développement durable

Evénementiel

Force de proposition

Management

Marketing

Online

Promotion

Stratégie

Stratégie de marque

Synthèse