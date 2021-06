Anne FRÉRET

Après une licence LLCE Espagnol, et un an d'expérience en Colombie, j'ai entrepris un Master 2 Développement International en France afin de mettre à profit mes compétences linguistiques et mon sens pragmatique.



A partir de février 2009 j'ai travaillé chez LRServices en tant que planificateur des approvisionnements, puis me suis spécialisée dans le domaine de l'export à partir de février 2010.



En Janvier 2011, une nouvelle expérience en tant qu'assistante de direction chez Volvo Used Truck France débute pour moi, avec pour axe de mission le développement de l'activité Export.



En 2013 je m'intéresse sur mon temps libre à diverses domaines du développement personnel et me forme à la méthode Surrender.



En 2015 un PSE est mis en place par l'entreprise suite à la fusion avec Renault Trucks et le déménagement conséquent du siège de Volvo à Lyon. J'en profite alors pour me former davantage, notamment en Hypnose Ericksonienne.



Conquise et expérimentée, en janvier 2017, je me lance dans l'aventure et ouvre mon activité entant que thérapeute.



Mes compétences :

Méthode Surrender

Hypnose Ericksonienne

Anglais courant

Espagnol courant