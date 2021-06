Anne GENTY - LAURENT

Forte d'une d'expérience professionnelle de plus de vingt ans en matière de droit bancaire j''assure la défense des intérêts d'un organisme bancaire de tout premier plan.



Dans le cadre de mon activité, je suis régulièrement en contact avec des interlocuteurs différents (entreprises, débiteurs, organismes bancaires, experts, avocats )avec lesquels je mets tout en oeuvre pour résoudre les litiges soit amiablement par la rédaction de protocoles d’accord, soit judiciairement.



En veille juridique constante, j'aime répercuter ces informations et c'est la raison pour laquelle j'enseigne à l'Ecole de Formation du Barreau de Paris.



Autonome, dynamique et responsable, j’aimerais pouvoir mettre au service de nouveaux organismes bancaires et de crédits les compétences que j'ai acquises dans l'exercice de ma profession d'avocat et notamment en matière de découverts en compte, crédits à la consommation, actes de caution, moyens de paiement et prêts immobiliers.



Depuis 1989 : Cabinet GENTY-LAURENT



Avocat



Droit bancaire - mise en place de procédures contentieuses, défense en matière de responsabilité (octroi abusif er rupture abusive de crédits inscriptions FICP et FCC..) recherches de solutions amiables.



Droit des affaires - étude de contrats et vérification de leur adéquation par rapport aux dispositions légales.



Enseignement - Intervenante en droit de la procédure civile et voies d'exécution au sein de l'Ecole Formation du Barreau de Paris.