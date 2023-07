Anne GRAYON

VOUS SECONDER EFFICACEMENT VIA MA POLYVALENCE ADMINISTRATIVE ET COMMERCIALE

De formation assistante commerciale j'ai enrichi et renforcé mon expérience en évoluant au sein des différents services commerciaux et administratifs de l'entreprise : commercial, administration des ventes, transport. J'ai acquis aujourd'hui une connaissance précise ce qui me permet d'être adaptable rapidement et polyvalente.



Mes compétences :

Pack Office Confirmé

ASSISTANTE DE DIRECTION

COMMERCIALE

Administration des ventes