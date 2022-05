Mfrance GRAYON

Technico-commerciale TERRAIN B to B expérimentée - 25 ans- - Inspecteur Commercial (représentant d'un constructeur auprès de revendeurs- animateur de réseau) produits se rapportant à l'agriculture - matériel d'élevage-, au bâtiment, aux médicaments vétérinaires ou pharmaceutiques, au conseils et aux services aux professionnels.

Autres non commercial terrain : Animation de groupes de travail. Suivi et réalisation de projets. Chef de service commercial commandes et expéditions et gestion du stock- Conseiller crédits aux professionnels dans une agence bancaire.



Formation: BTS Agricole en 1988 et Ecole supérieure de commerce appliquée à l'IAA et grande distribution en 2004 - niveau maîtrise-

Basée en Basse Normandie dans l'Orne près d'Alençon.

Très bon rédactionnel - Formation et Maîtrise du Pack Office- Anglais scolaire Bac+2 à réactiver en cas de besoin.



Mes compétences :

Marketing Communications

Trade Shows

Marketing

Insurance Application Architecture

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word