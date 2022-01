Bonjour et bienvenue sur mon profil Viadeo.





J'accompagne les Magnétiseurs Energéticiens et praticiens bien-être dans le démarrage et le développement de leur activité.

Je propose:

- Formation au métier de magnétiseur énergéticien

- Accompagnement à l'installation et au développement de votre activité

- Conseils pour votre présence en ligne (site internet...)





Mes plus : simplicité, accessibilité, efficacité !



Mon parcours :

2 ans: accompagner les praticiens bien-être dans leur activité.

5 ans : Praticienne et Formatrice en méthodes et processus énergétiques (spécialiste du burnout)

8 ans : Formatrice Consultante en management, droit, relation clients, formation de formateur, gestion du temps, gestion du stress, conseil en reclassement

6 ans : Management / organisation/ coordination de centres d'appels

6 ans : Juriste

2 ans : Rédacteur sinistre et contentieux assurances



Formations initiales et continues:

Coaching et thérapie brève (approche systémique Palo Alto)

Praticien PNL

Gestion de projet (Mooc gestion de projet école centrale Lille)

Formateur certifié AEC (communiquer, manager et recruter avec la méthode des couleurs Arc-en-ciel)

Formation de formateur

Risques Psychosociaux

Titulaire du PSC1 (premiers secours)

Praticienne en méthodes énergétiques, réflexologie, énergétique crânienne

Maîtrise de droit privé



A bientôt !



Mes compétences :

Management d'équipe

Relation clients

Formation de formateur

Efficacité professionnelle personnelle

Informatique et libertés

Formateur

Recrutement

Assistance informatique niveau 1

Informatique bureautique

Droit

Portage salarial

Prévention des risques psychosociaux

Certifiée DISC

Superviseur

Conseil à l'emploi et à la formation/ Recrute

Formation

Communication

SIRH

CRM

Coaching

Manager des managers

Télétravail

Accompagnement au changement

Energétique Chinoise

Accompagnement et formation en développement perso

Développement personnel