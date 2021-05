Anne HUGUIN

Après quelques années de travail dans des collectivités (y compris la réussite au concours d'attaché de la fonction publique territoriale), j'ai choisi de changer de région et de chercher une nouvelle opportunité professionnelle. Mes expériences précédentes sont diverses et m'ont outillée sur l'animation, la gestion de projet, la coordination, la formation, l'appui-conseil… dans le développement local et rural, en Afrique de l'Ouest comme en Franche-Comté. Mon implication dans l’Économie Sociale et Solidaire en tant que de bénévole, responsable associative ou en tant que salariée d'associations est aussi importante dans mon parcours.

J'ai un profil généraliste et j'aime travailler en équipe, avec des techniciens, ingénieurs, des gens de métier (quelque soit le métier...). J'assume avec plaisir un rôle de management. J'aime la prospective et l'innovation. Je voudrais m'investir dans un projet en faveur de la transition économique, écologique et sociale... Je suis ouverte à tout échange.



Mes compétences :

Economie

Collectivités Territoriales

Gestion de projet / coordination / animation

Finances / gestion / comptabilité

Associations loi 1901 / coopératives

Management / gestion d'équipe

Développement rural / agriculture

Formation / accompagnement de projet

Agriculture polyculture élevage

Analyse financière

Formation

Finances publiques

Gestion de projet

Gestion associative

Management