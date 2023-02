Anne HURET

Domaines d'intervention:

- Espagnol, Anglais : débutants, perfectionnement, conversation (adultes et soutien scolaire)

- Français: soutien scolaire et cours pour adultes

- Bureautique, Windows, Internet



Suite à des études de langues (Maîtrise LEA Anglais Espagnol) et plusieurs séjours à létranger (Europe, Amériques), j'ai pendant 25 ans utilisé langlais et lespagnol dans un contexte professionnel international.



En reconversion professionnelle depuis 2010 (Licence pro de formateur pour adultes), après plusieurs expériences en tant que formatrice auprès de salariés d'entreprise, jeunes en insertion, demandeurs d'emploi, personnes en situation de handicap, j'interviens depuis 8 ans auprès des particuliers tous âges en tant qu'entrepreneuse-salariée de Coopaname/Coopératifs, Coopérative d'Activités et d'Emploi dans le cadre du Service à la personne.



J'ai le goût de transmettre mes connaissances et ma passion des langues, plus particulièrement de l'espagnol, d'accompagner tout en favorisant l'autonomie et le développement de la personne, avec une pédagogie active et ludique, des apports théoriques clairs et exercices progressifs appliqués écrits et oraux permettant une acquisition solide de la langue.



Mon expérience de 10 ans en secrétariat-assistanat m'amène à former également en bureautique, sur Windows et internet.



Mes compétences :

Bureautique

Conception pédagogique

Formation professionnelle