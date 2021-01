Anne-Isabelle LE JONCOUR

Www.anne-isa-lejoncour.com.



Plus de 35 années d'expérience en architecture acquises dans l'univers de la promotion immobilière haut-de-gamme où j'ai pu concevoir, à titre libéral, une cinquantaine d'immeubles de standing et plus de 1500 logements en région parisienne, ont aiguisé ma sensibilité en matière d'agencement intérieur et développé ma capacité d'optimisation de projets d'habitation sur des audits auprès de maitres d'ouvrages privés, valorisant la fonctionnalité, l'habitabilité, la distribution intérieure et la rentabilité des surfaces utiles. A cela s'ajoute le goût du contact et de la négociation, à l'écoute des besoins spécifiques des acquéreurs pour la personnalisation de leurs plans dessinés et pensés par une architecte.



Proposer ce savoir faire, à des confrères et professionnels de l'immobilier, ou -dans un concept très actuel- à des enseignes, sur des missions de faisabilité, conception, conseil, prescription, vente, relooking ou coaching de tous types d'aménagements et projets de logements, constitue une nouvelle orientation que je souhaiterais développer aujourd'hui.



Mes compétences :

Architecture

Coaching

Conception

Conseil

Immobilier

Optimisation

Prescription

Relooking

Urbanisme

Valorisation

Vente