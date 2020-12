30 ans dexpérience et des compétences variées.



Développement grands comptes en France :

Région Ouest, EST, Nord et IDF

Clients industriels, moyennes et grandes entreprises.

Marché du B2B



Gestion de réseaux de vente :

En tant "responsable de compte distribution".



Promotion des ventes :

fonctions marketing : allant de "chef produits", "responsable marketing", "responsable du support à la vente" et "Business développement manager".



Commerçante indépendante :

Sté AISSATA

Revente d'artisanat dAfrique Noire

Marché du B2C



Personne de terrain, dynamique, persévérante et enthousiaste, j'ai toujours travaillé pour, et avec, des groupes européens et internationaux.

Je maîtrise l'anglais et les différentes cultures européennes.







Mes compétences :

Vente et

Développement commercial

Marketing

Grands comptes

B2B

Electronique

Management

Business development

Distribution

Communication