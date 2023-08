Anne-Kim LINARD

Je suis actuellement avocate au sein du cabinet d'avocats GGV Avocats Rechtsanwälte où je dirige le département immobilier- financement. Dans ce cadre, j'assiste et conseille les banques et fonds dinvestissement dans leurs opérations de financements immobiliers avec la mise en place des sûretés. J'interviens également auprès des investisseurs immobiliers lors des cessions ou acquisition de biens et droits immobiliers ou bien également lors de la négociation et rédaction de baux commerciaux ainsi que dans leurs contentieux. J'assite également les entreprises dans leur projet de développement immobilier et leur négocation de contrat de marché de travaux.



Mes domaines dintervention sont les suivants :



- lacquisition et la vente de biens immobiliers français par des fonds ou des investisseurs étrangers ;

- le financement et refinancement par des établissements de crédit de projets immobiliers et mise en plafce de sûretés ;

- la mise en place et la création de la structure juridique de transactions immobilières ;

- le droit des baux commerciaux ;

- le droit de la construction;

- contrat de MOE et de Maîtrise d'ouvrage

- CPI (contrat de promotion immobilière)

- le contentieux immobilier ;

- le droit des sociétés et la restructuration dentreprises.



Mes compétences :

Droit immobilier

Droit des affaires

Droit des sociétés

Droit des contrats

Baux commerciaux