Communicante, spécialisée projets européens / arts & culture.



Actuellement en formation : développement et réalisation d'applications web à EPSECO Bayonne.



Diplômée en histoire de l'art option sciences de l'information et de la communication, Master en gestion culturelle, bilingue espagnol, 17 ans d'expérience, polyvalente et autonome, grande créativité.



Sensible aux questions environnementales.