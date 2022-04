Anne-Laure SARRE

Titulaire d’une Maîtrise de juriste et administrateur des structures culturelles et forte de 6 années d’expériences en administration du spectacle, je cherche à donner un nouvel élan à mon parcours professionnel.





COMPÉTENCES



Administration générale

- Rédaction, négociation et suivi des contrats (cession, coproduction, coréalisation, partenariat…)

- Préparation et compte rendu des réunions statutaires

- Tenue à jour des obligations légales et des documents constitutifs de la structure

- Relation avec les partenaires institutionnels et professionnels



Social

- Rédaction des contrats d’engagement intermittent et contrats de travail permanents

- Gestion des fiches de paies, des documents liés et des déclarations sociales

- Demande des permis de travail, DUE et numéro d’objet

- Encadrement de stagiaires et de salriés



Financier

- Facturation, devis et relance. Suivi de la trésorerie. Relation avec l’expert-comptable

- Réalisation et suivi des budgets de fonctionnement et de projets

- Recherche de financement, réalisation et suivi des dossiers de subvention (sociétés civiles, cnv, collectivités territoriales)



Production / régie

- Gestion de billetterie et des déclarations, taxes et droits liés (SACEM, CNV, SACD)

- Préparations des plannings, accueil artiste, organisation du routing (hôtel, transport...)



Mes compétences :

Excel

Word

Spaiectacle

CIEL

Filemaker

Gestion administrative

Production

Gestion de projet

Gestion