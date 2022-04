Après plus de 10 ans en web-marketing, j'ai senti qu'une page se tournait.

Je suis à présent diplômée de l'Institut Européen de Kinésiologie, et j'ai trouvé ma voie (voix) : celle d'accompagner les personnes dans leurs propres blocages, en prenant en compte les dimensions physique, émotionnelle, mentale et énergétique.



Mes compétences :

E-Commerce

E-merchandising

Webmarketing