Anne-Laure SCHALBART

RecycoLaure, c'est un moment de pause pour fabriquer bijoux, accessoires, papeterie, objets utiles du quotidien plus "verts" avec des modèles plein de fantaisie à partir de matières de récupération twistées. Les ateliers RecycoLaure, c'est aussi partager dans une ambiance bienveillante et sans prise de tête des astuces écolo (matières premières, consommables, outils...). Le bon endroit pour découvrir les trésors insoupçonnés qui sont chez vous !

Je souhaite ouvrir la possibilité à chacun de retrouver le plaisir de prendre du temps en contact avec la matière pour créer, et montrer à chaque participants sa capacité à faire quelque chose d'unique qui a de la valeur.



English workshops available



Mes compétences :

Maîtriser une grande variété de techniques artisan

Communication

Créativité

Gérer un groupe avec différents publics