Anne-Laure THEUX-PETERMANN

Anne-Laure Petermann, 15 ans d’expérience en Mobilité Internationale des étrangers en France et fondatrice de ALP Conseil, fusionne en 2010 avec HOLDING FORTUNE pour associer et compléter son expertise à l’analyse juridique et fiscale de son dirigeant.

Depuis 2010, Anne-Laure Petermann est Directrice Exécutive de HOLDING FORTUNE, société spécialisée dans l’organisation, la gestion et le suivi des sociétés patrimoniales.

HOLDING FORTUNE mandataire social de plusieurs sociétés patrimoniales, permet aux familles françaises et étrangères de bénéficier d’une expertise de gestion efficace et transparente.