Adrien VIORNERY

Diplômé de DESS GRH a l'IAE de Lyon 3 en 2004 (après un second cycle IGS), je cumule 11 années d’expériences en conseil RH, le recrutement et le management d'équipe.

Après une expérience en management et en gestion de centre de profit en tant que responsable de l'agence Tertiaire de Domino Intérim à Lyon pendant 5 ans, j’intègre pendant plus de deux ans un cabinet de recrutement spécialisé sur les fonctions commerciales et marketing.

Je rejoins la société LMI fin septembre 2012 afin de partager un projet de création d'entreprise.

Adossé à une structure d'intérim créée en janvier 2008 (spécialisée Industrie et BTP), je suis en charge de lancer l'activité recrutement dans le secteur Tertiaire (intérim et recrutement CDD-CDI).





