Je souhaite trouver un métier qui a du sens et un impact positif sur la société. J'ai été sensibilisé par les enjeux sociaux et environnementaux du textile. J'ai pour but de développer la mode responsable de demain.



Je suis dynamique, positive, force de proposition et rigoureuse dans chacune de mes missions.



Je recherche un stage à partir d'avril 2023 pour découvrir un métier dans le production textile.