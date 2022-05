Sébastien LÉVÊQUE

Je capitalise 5 ans d'expérience en tant qu'Ingénieur d'Affaires et Avant-Vente Solutions dans les activités de Services IT et d’Éditions de Logiciel à forte technicité accès sur l'écosystème Mobile et Open Source.



Dans le cadre de mes activités, mes principales missions sont les suivantes :

- Participation à la définition des offres

- Définition des objectifs et de la stratégie adaptée

- Gestion et développement de portefeuille client tout secteur d'activité

- Signature de contrats, en régie et forfait, à fort contexte technique

- Vente de solutions dédiées à la mobilité

- Suivi et encadrement des projets techniques

- Création de partenariats et rédaction de dossier de référencement



Compétences développées :

- Connaissance approfondie de l'écosystème mobile et Open Source

- Pilotage de projets longs et complexes : de la prospection / réponse aux appels d'offres, à la mise en place du projet client

- Coordination des différents interlocuteurs internes : Avant-Vente ; Production ; Informatique ; Administration des Ventes ; Relation Client



Dans cette dynamique, enthousiasme, adaptabilité et engagement m'inscrivent dans une trajectoire d'évolution pour aider au développement de sociétés innovantes dans une relation de confiance durable avec les clients actuels et futurs.



Mes compétences :

Avant vente

Technologies mobiles

IT

Android

Ingénieur commercial

SSII

Open Source