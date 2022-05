Sébastien LEVEQUE

Lieu de travail actuel :

BGC Brikmakers, South Guilford, WA, Australie



Brikmakers est une nouvelle compagnie produisant des briques pour l'Australie Occidentale et notamment la région de Perth.

Ma mission au sein de cette société est de formaliser le process de production depuis le broyage jusqu'à la palettisation des briques. Je travaille notamment sur les économies d'énergie et surtout la diminution de la consommation en gaz. Je suis aussi amené a m'investir dans le process des manutentions afin de diminuer les temps d'arrêt et ainsi d'augmenter la production.



Logiciels informatiques utilisés :

- Microsoft Office

- Visual Basic niveau débutant

- Photoshop

- Microsoft Project

- Labview niveau débutant

- Comsol (logiciel de simulation) niveau débutant



Langues parlées :

- français

- anglais

- allemand (niveau intermédiaire, CERCL : niveau B1)

- italien (niveau débutant, CERCL : niveau A2)



Pays visités : France, Australie, Maroc, Italie, Angleterre, Russie, Belgique



Mes compétences :

Microsoft office

Visual basic

Gaz

Process

Ingénierie

Matériaux