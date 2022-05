Sebastien LEVEQUE

Directeur de projets depuis 2012.



Piloter les réalisations dans le respect des normes contractuelles convenues et des contraintes projet (coût, délai, qualité, risque, planification, suivi, etc)

Développement des compétences des collaborateurs

Mise en place / optimisation / rationalisation des processus en conformité avec les politiques qualité et sécurité du groupe

Accompagnement du changement



Formation continue / Certifications

2015 - Certification Global Program & Project Management (programme Atos)

2013 - Certification Project Leader Niveau 2 (programme Atos)

2011 - Distributed Delivery Program Management (interne Atos)

2008 - Chef de projet (interne Atos)



Mes compétences :

Développement des compétences

Gestion de projet

AMOA

Gestion de projet informatique

Télécommunications

Direction de projet