Romain KERVARC

Après une scolarité de normalien à l'ÉNS Lyon conclue par un doctorat ès sciences en logique formelle, je suis actuellement ingénieur de recherches au département de Prospective et Synthèse de l'Office national d'études et de recherches aérospatiales.



Dans ce cadre, je suis amené à travailler sur des projets pluridisciplinaires, et à collaborer tant avec les partenaires industriels de l'Onera qu'avec des laboratoires de recherche académique.



Je suis également très intéressé par la coopération internationale, d'autant que j'éprouve un fort intérêt pour les langues : outre le français, je parle excellemment anglais, allemand et italien ; assez couramment néerlandais, un peu suédois et japonais.



