Stéphanie BARROUX

Diplômée IGS Lyon et ESDES Lyon, mon parcours professionnel a enrichi mes connaissances et m'a permis d'acquérir une expertise juridique en plus de mes compétences RH



Ma soif d'apprendre et mon dynamisme m'ont conduit, tout en maintenant mon activité professionnelle, à valider un master 2 en droit par le biais de la VAE



Animée par les ressources humaines, j'aime transmettre mon engouement pour ma fonction.



Mes compétences :

Droit social

Paie

Droit commercial

Formation

Recrutement

Ressources humaines

Contentieux