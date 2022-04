Anne-Laure THIEBAULT

Avec 8 ans d'expérience dans un secteur rigoureux (luxe cosmétique) en tant que:

* Experte technique (chimie, formulation cosmétique et réglementation);

* et Collaboratrice transversale groupe pour communication interne et externe;

Mon projet professionnel s'adresse à un industriel ou une PME pour assister, collaborer en

équipe, participer à la promotion de produits innovants, coordonner et mener à bien des projets.



Mes compétences :

Qualité

Luxe

Formulation cosmétique

Cosmétique

Veille réglementaire

Export

Communication interne

Synthèse rédactionnelle

travail en equipe

industrie internationale

reporting