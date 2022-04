Diplômée en Master 2 Bioévaluation des écosystèmes et expertises de la biodiversité. Je recherche un emploi dans le domaine de l'environnement et l'écologie. Aimant la nature je souhaite m'investir dans le préservation et ou l'étude des écosystème et de la faune et la flore.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

MapInfo

ArcGIS

Biodiversité