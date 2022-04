Mes compétences :

Gestion de projet

Inventaires floristiques

Elaboration des plans d'action

Matrîse ArcGIS, MapInfo

Politiques publiques (SCOT, PLU)

Identification des invertébrés aquatiques

Dossiers réglementaires (N2000, ICPE)

Bonnes capacités rédactionnelles et orales, espr

Travail en équipe, sens de l’organisation et d’a

Bon relationnel et esprit commercial