Barbara GRAEFF GUERRA (LAFONT)

Titulaire d'un Master II Droit de l’environnement, délivré par l'université Sorbonne-Paris I en 2006, je travaille actuellement au sein de l’Association Réserves Naturelles de France (RNF) en tant que chargée de mission Réserves Naturelles Régionales Ile-de-France.



Je suis en charge de la programmation et de la mise en œuvre de la convention de partenariat portant sur l'outil "Réserves Naturelles Régionales" (RNR) passée avec le Conseil régional d’Ile-de-France. Ce poste consiste, d’une part à apporter un appui juridique au Conseil régional et d’autre part à programmer et à coordonner l'appui que lui fournit l'équipe RNF sur les autres thématiques (plans de gestion, saisies/valorisation des données naturalistes et socioéconomiques, mise en réseau des gestionnaires des réserves naturelles franciliennes, etc.).



Mes compétences :

Droit de l'environnement

Droit administratif

Mise en réseau

Gestion de projet