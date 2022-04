Afie ASSOCIATION FRANÇAISE INTERPROFESSIONNELLE DES ECOLOGUES

Etablie depuis 1979, l’AFIE est constituée de professionnels travaillant dans le secteur de l’écologie appliquée au sein de bureaux d’études, de collectivités territoriales, de services de l’état, d’établissements publics, de laboratoires de recherche, d’établissements d’enseignement supérieur, d’ONG et d’associations.



La vocation de l’AFIE est de promouvoir les compétences et les savoir-faire de pointe en génie écologique dans le souci de prise en compte des enjeux de préservation du patrimoine naturel français dans tous les secteurs d’activités.



Le réseau de professionnels via un groupe de discussion, un site internet ainsi que la tenue de réunions, journées techniques et sorties ; lesquels constituent d’excellentes occasions aux IE de se réunir, de débattre et d’échanger sur leurs pratiques professionnelles.



www.afie.net



L'annuaire des membres 2012 (version tout public) :

http://www.afie.net/spip.php?action=acceder_document&arg=450&cle=8ac5a20b2d580922f847d78e0258cf4a&file=pdf%2Fannuaire_AFIE_public_07072012_editeparGM.pdf



Les actus des ingénieurs écologues :

http://www.afie.net/spip.php?page=breve



Pour adhérer à l’AFIE, complétez le formulaire d’adhésion :

http://www.afie.net/spip.php?article5



6 bonnes raisons d'adhérer à l'AFIE:

1 ) Faire parti(e) d'un réseau national d'ingénieurs écologues (IE) que l'on peut solliciter via le réseau régional ou la liste de discussions électronique ;



2) Recevoir des informations ciblées sur l'ingénierie écologique (actualités, événements, formations...), lesquelles sont synthétisées dans une newsletter mensuelle envoyée par mail ;



3) Avoir accès à des offres d'emploi ciblées pour des IE souvent avant leur diffusion dans les médias spécialisés ;



4) Être inscrit(e) à l'annuaire des membres et ainsi se faire connaitre auprès des autres membres ou tout autre public cherchant des IE professionnels pour leurs compétences et savoir-faire ;



5) Pouvoir contribuer ou assister à des différents travaux collaboratifs sur des sujets difficilement que l'on peut appréhender seul(e) tels que la norme AFNOR sur le génie écologique en zones humides ou la définition des métiers de la biodiversité ;



6) Soutenir l'association nationale française qui défend la profession d'IE dans toutes les instances de la société et des institutions (Ministères et services associés, Pôle Emploi...) par le biais de son code de déontologie (intégrité et transparence des prestations) et la promotion de bonnes pratiques (méthodologies d'inventaires et gestion des milieux).





