Raphaëlle LUCAS

Trentenaire, maman de deux jeunes enfants, c'est en décorant leurs chambres que m'est venue l'envie de créer des coussins et autres accessoires de décoration personnalisés pour chambres d'enfants ou autre.



Férue de voyage, je puise mon inspiration dans mon amour des îles, de la Russie, du Japon et des grands espaces.





Je suis toujours à l'écoute d'opportunités dans les domaines de l'environnement, la gestion de milieux et la valorisation des ressources naturels auprès d'associations, collectivités territoriales ou autres structures.



Mes compétences :

Gestion des ressources naturelles

Aménagement du territoire

Système d'Information Géographique