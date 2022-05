Shirin ZEIN ASSI

Au-delà de la gestion des risques, les achats sont une réelle opportunité pour réaliser des économies, développer des avantages concurrentiels, devenir une source de création de valeur et d’innovation et atteindre les objectifs de performance de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE). Je bénéficie de 10 années d’expérience professionnelle dont 7 en tant qu’experte RSE - Achats Responsables.

Mes centres d'intérêts et d'expertises :

• Achats Responsables

• Conseil en Gestion de risques environnemental et social

• Enjeux Environnementaux, Santé/Sécurité, Sociaux et économiques sur plus de 150 secteurs d’activités.

• Evaluation RSE de plus de 500 entreprises (Responsable d’évaluation sur ACESIA(r))

• Développement de plus de 50 études sectorielles pour accompagner les acheteurs dans la sélection de fournisseurs socio-éco responsables

• Développement de plus de 250 référentiels d’évaluation RSE d’entreprise

• Certifications, labels, normes et référentiels nationaux et internationaux (ISO 26000, Norme des achats responsables NFX 50135, ISO 14001, Ecolabel Européen, Blauer Engel, GreenGuard, …)

• Réglementations environnementale et sociales

• Responsable de projet pour plusieurs clients du CAC 40

• Management d’équipe



